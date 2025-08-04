Эксперт: обещанные Трампам «сокрушительные» санкции уже давно введены

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум, пригрозив ввести санкции в виде 100%-ных пошлин для России и ее торговых партнеров. Однако эти ограничения давно действуют против ряда компаний, поэтому «сокрушительные» рестрикции Вашингтона уже опробованы в «демо-версии», заявил Tsargrad.tv начальник аналитического отдела ИК » Риком-Траст» Олег Абелев.

Если Вашингтон решится на новые санкции, то они затронут страны, а отдельные компании, торгующие с Россией. В целом этот процесс уже начался достаточно давно, отметил эксперт.

«Другое дело, что он не носит столь массового характера, как это происходило, например, в контексте первичных санкций, предположим, со стороны Евросоюза. В отношении, допустим, импорта российских энергетических продуктов», --― добавил он.

Попытки Трампа надавить на партнеров России Абелев объяснил тем, что по-другому Вашингтон дотянутся до России не может, так как серьезного экономического сотрудничества с Москвой практически не имеет. США никогда не входили даже в топ-20 главных партнеров РФ, поэтому их главным рычагом давления остаются вторичные санкции, пояснил аналитик.

«По всей видимости, эти санкции будут наращиваться. Число потенциальных контрагентов и в финансовой сфере, и в реальном секторе, и в логистическом секторе будет просто увеличиваться», — заключил он.

Напомним, Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10-12 дней, пригрозив вторичными санкциями. Речь идет о 100%-ных пошлинах в отношении РФ и стран, экспортирующих российские энергоносители. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставить за счет ЕС оружие, в том числе ПВО Patriot. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в заявлении Трампа нашли незамеченное экспертами ключевое послание.