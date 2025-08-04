«Это ультиматум не для России»: в заявлении Трампа нашли ключевое послание

Вопреки заявлению американского президента Дональда Трампа о том, что он отводит чёткий срок для завершения конфликта на Украине, в реальности он ничего не ожидает от России в течение этого времени, считает политолог, советник первого главы ДНР Александр Казаков. Ключевой смысл в послании политика остался незамеченным, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

В выступлении Трампа была знаковая фраза, на которую мало кто обратил внимание – так, когда он решил сократить 50-дневный срок, обозначенный ранее, то заявил, что ждать так долго бессмысленно, так как он уже знает исход, напомнил политолог.

«Ответом со стороны России будет «нет». Так какая разница, скажут ему «нет» через 10 или через 50 дней? Ничего не поменяется. Тут уже правильно пишут, что эти 10 дней ещё непонятно кому он дал – нам или киевскому режиму», — сказал Казаков.

США с вероятностью 99% не введут санкции, которыми сейчас публично угрожают, убеждён эксперт. Речь идёт об обещании Трампа надавить на Москву с помощью торговой войны с Китаем, Индией, Бразилией и Турцией. На это Вашингтон не решится, так как для него это будет не просто выстрел себе в ногу, а «двойной выстрел в голову», заключил эксперт.

Напомним, 14 июля Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и её партнёров вторичные пошлины в 100%. 28 июля президент США сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10-12 дней, пригрозив вторичными санкциями, а также отметив, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии предупредили Трампа о последствиях угроз в адрес России.