В Совбезе Украины предупредили Россию о «последнем шансе» на мир

Президент США Дональд Трамп, анонсировав визит своего представителя Стивена Уиткоффа в Москву, якобы дал России «последний шанс» на мир. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

«Также Трамп дает им последний шанс прекратить войну визитом Уиткоффа. Если визит не будет успешным, будут санкции», — написал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга отметил, что в Москве всегда рады видеть спецпосланника президента США Уиткоффа.

Трамп заявлял, что Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели — в среду или четверг.

В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. При этом американский лидер отмечал, что РФ умело справляется с обходом санкций.

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.