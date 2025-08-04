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Песков отреагировал на перепалку Трампа и Медведева в соцсетях

Песков напомнил, что внешнюю политику в России определяет Путин
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Roman Naumov/Global Look Press

В России точку зрения на внешнюю политику формирует президент Владимир Путин, поэтому главное его позиция. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя на брифинге конфронтационный тон зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в соцсетях.

Он отметил, что в каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения на происходящие в мире события и разный настрой. Песков подчеркнул, что в США и в Европе также есть весьма жестко настроенные люди. Что касается России, здесь Песков призвал обращать внимание на слова и позицию Путина.

«Но главное, конечно, это позиция президента Путина. В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть Путин», — высказался представитель Кремля.

В конце июля президент США Дональд Трамп и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вступили в публичную перепалку в социальных сетях. Американский лидер посоветовал российскому политику следить за своими словами, намекнув, что он заходит на «опасную территорию». В ответ Медведев призвал Трампа пересмотреть фильмы о «ходячих мертвецах» и напомнил о «Мертвой руке». Что имел в виду экс-президент России и что предшествовало конфликту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп после слов Медведева заявил о готовности США к ядерной войне с Россией.

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