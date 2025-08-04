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Якутский министр вернулся на работу в правительстве после ранения в СВО

Участник СВО Шамаев вернулся на работу в правительство Якутии
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Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)

Участник СВО Петр Шамаев вернулся на пост министра по делам молодежи Якутии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый рабочий день после года отсутствия в министерстве. <...> На планерке большую часть коллектива не узнал — новые сотрудники появились. Значит, будем работать по-новому», — поделился Шамаев.

Он добавил, что его взгляды на деятельность министерства молодежи поменялись, в связи с чем он будет корректировать работу данного направления.

До этого Шамаев рассказал, что получил ранение в зоне проведения спецоперации, подорвавшись на противопехотной мине. В Москве ему провели операцию. Там же Шамаев проходил лечение.

В сентябре 2024 года глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Шамаев заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы в зоне спецоперации. На сайте оборонного ведомства было указано, что трудовой контракт с Шамаевым приостановлен.

Ранее глава башкирского города Сибая отправился служить на СВО.

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