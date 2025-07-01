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Отряд чиновников отказался покинуть зону СВО без командира

Ura.ru: замполпреда Путина в ДВФО вернулся с СВО, где командовал чиновниками
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Сергей Старостин/ТАСС

Заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган вернулся из зоны боевых действий, где командовал взводом чиновников. Об этом пишет Ura.ru.

Каган рассказал, что задержался в Курском приграничье из-за того, что командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов, который был вице-губернатором Приморья, получил ранение, несовместимое с жизнью. Каган объяснил, что был вынужден взять на себя командование отрядом.

«Моим долгом было принять командование, согласовал это с полпредом президента и руководил всем отрядом полтора месяца до прибытия постоянного командира. Пришлось немного задержаться», — рассказал он.

К тому моменту у многих товарищей Кагана истекал контракт с Минобороны РФ, однако они поддержали его и отказались разъезжаться по домам. Генерал уточнил, что это по большей части чиновники, большинство из которых никогда не имели боевого опыта. По его словам, все солдаты из его подразделения остались живы, лишь один получил ранение.

В конце января добровольцами в зону проведения спецоперации на Украине ушли три чиновника из Бурятии. В их числе исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и два заместителя правительства региона. Чиновники вошли в подразделение в составе отряда «Тигр».

Ранее из Якутии в зону СВО добровольно отправились служить 19 бездомных.

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