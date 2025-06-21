Хинштейн рассказал о планах по перезапуску Корпорации развития Курской области

Власти Курской области могут перезапустить региональную Корпорацию развития, поскольку у организации сильно испортилась репутация в связи с коррупционными скандалами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Да, планируется такой перезапуск, потому что мы понимаем, что, как бы это правильно сформулировать, карма сильно подорвана и испорчена у Корпорации развития. <...> Думаем над ребрендингом корпорации», — сказал глава области, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, власти больше не будут использовать Корпорацию как участника строительных проектов, максимум — в качестве внешнего офиса по сопровождению инвесторов.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в МВД, их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Смирнов и Дедов свою вину отрицают.

По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к растрате бюджетных средств стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». В МВД РФ уточнили, что Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее сообщалось, что в деле экс-главы Курской области появилась растрата денег на создание опорников.