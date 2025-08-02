Индия продолжит импортировать российскую нефть вопреки угрозам Трампа

Индия намерена продолжать закупки нефти у Российской Федерации, несмотря на угрозы введения пошлин и штрафов со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух индийских чиновников.

Один из собеседников издания отметил, что власти Индии не давали распоряжения нефтяным компаниям о прекращении закупок нефти из РФ. Чиновники подчеркнули, что Индия продолжит приобретать российскую нефть, несмотря на заявления Трампа.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире и в значительной степени зависит от ее импорта. Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) закупают сырье более чем в 30 странах, включая Россию. Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что сотрудничество между Москвой и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и продолжает развиваться. Доля России в общем объеме импорта Индии стабильно превышает 30%.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Однако тут же добавил, что не знает, насколько эта информация достоверна.

Источник Reuters в индийском правительстве подчеркнул, что Нью-Дели продолжит закупки российской нефти. поскольку они осуществляются в рамках долгосрочных контрактов, поэтому в одночасье остановить поставки «не так-то просто».

Ранее Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа.