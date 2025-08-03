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В США предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из России

Bloomberg: Индии грозят миллиардные убытки при отказе от закупок нефти из России
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Amit Dave/Reuters

Отказ Индии от закупок российской нефти, которого требует президент США Дональд Трамп, может обернуться для страны многомиллиардными убытками. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.

Издание отмечает, что Индия успешно адаптировалась к переработке и экспорту российской нефти в третьи страны, что обеспечило индийским компаниям получение рекордной прибыли. По мнению автора статьи, отказ от закупок нефти из РФ приведет к серьезным негативным последствиям.

«Если предположить, что скидка в $5 за баррель сократится при поставках 1,8 млн. баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до $11 млрд в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти», — пишет агентство.

По информации агентства, российская нефть составляет от 35% до 40% от общего объема потребления сырой нефти в стране. Относительно низкая цена на российскую нефть помогает Индии снизить общие расходы на импорт энергоносителей, удерживать под контролем розничные цены на топливо и сдерживать инфляцию.

До этого Дональд Трамп заявил о введении с августа 25%-ных импортных пошлин на товары, ввозимые из Индии. В качестве обоснования данного решения глава Белого дома сослался на «торговые барьеры и военно-энергетическое сотрудничество Дели с Москвой».

Ранее сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть из России, несмотря на угрозы Трампа.

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