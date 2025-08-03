В США предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из России

Bloomberg: Индии грозят миллиардные убытки при отказе от закупок нефти из России

Отказ Индии от закупок российской нефти, которого требует президент США Дональд Трамп, может обернуться для страны многомиллиардными убытками. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.

Издание отмечает, что Индия успешно адаптировалась к переработке и экспорту российской нефти в третьи страны, что обеспечило индийским компаниям получение рекордной прибыли. По мнению автора статьи, отказ от закупок нефти из РФ приведет к серьезным негативным последствиям.

«Если предположить, что скидка в $5 за баррель сократится при поставках 1,8 млн. баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до $11 млрд в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти», — пишет агентство.

По информации агентства, российская нефть составляет от 35% до 40% от общего объема потребления сырой нефти в стране. Относительно низкая цена на российскую нефть помогает Индии снизить общие расходы на импорт энергоносителей, удерживать под контролем розничные цены на топливо и сдерживать инфляцию.

До этого Дональд Трамп заявил о введении с августа 25%-ных импортных пошлин на товары, ввозимые из Индии. В качестве обоснования данного решения глава Белого дома сослался на «торговые барьеры и военно-энергетическое сотрудничество Дели с Москвой».

Ранее сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть из России, несмотря на угрозы Трампа.