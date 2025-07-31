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Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа

Bloomberg: Индия отказалась покупать у США истребители F-35
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Нина Падалко/РИА Новости

Индия отказалась покупать у США истребители F-35 и другую военную технику, что было ключевым требованием американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что, несмотря на то, что правительство премьера Индии Нарендры Моди рассматривает возможность увеличения закупок товаров из США, оно вряд ли будет приобретать дополнительное американское оборонное оборудование.

Издание подчеркивает, что Трамп предлагал Моди купить истребители в рамках визита премьера Индии в Белый дом, но Нью-Дели заинтересован в совместной разработке и производстве оборонной техники внутри страны.

До этого сообщалось, что в сентябре Индия выведет из эксплуатации военно-воздушных сил республики советские истребители МиГ-21.

Издание Military Watch Magazine писало, что возможный отказ Индии от закупок американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу российского самолета Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.

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