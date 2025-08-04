В администрация Эрдогана оценили вероятность нового раунда переговоров РФ и Украины

Администрация Эрдогана: сигналов по дате переговоров РФ и Украины пока нет

Турецкая сторона не получала запросов о проведении четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной, но готова возобновить посредничество в любой момент. Об этом РИА Новости сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока таких сигналов нет. Мы сообщим в случае появления конкретики», — заявил собеседник агентства на вопрос о переговорах в августе.

Представитель администрации подчеркнул, что Турция сохраняет готовность к содействию мирному урегулированию.

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе заявили, что США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине.