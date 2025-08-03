В Госдепе заявили, что США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине

Заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине и приветствуют проведение переговоров. Слова дипломата приводит «Украина.ua».
«Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — пояснила она.
По словам Хьюстон, также необходимо стремиться к «всеобъемлющему, безусловному прекращению огня».
Представитель Госдепартамента подчеркнула, что для достижения такой цели необходимо продолжать прямые переговоры, подобные тем, что проходили в Стамбуле.
«Мы намерены и дальше стоять плечом к плечу с Украиной», — резюмировала дипломат.
3 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил, что предоставление Украине вооружений будет способствовать побуждению России к переговорам и достижению долгосрочного прекращения огня.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США как государство, претендующее на роль мирового, должны направлять свои усилия на предотвращение конфликтов и войн.
Ранее сенаторы США предложили выделить Украине $54,6 млрд.