The Guardian: Трамп ведет себя все более странно в ходе публичных выступлений

Британская газета The Guardian в материале журналиста Адама Гэббатта проанализировала особенности публичных выступлений Дональда Трампа. В статье утверждается, что 79-летний президент США на протяжении последнего года демонстрирует тенденцию к отклонению от основной темы во время предвыборных мероприятий, интервью и пресс-конференций.

Конкретными примерами стали двухминутное обсуждение ветряных мельниц на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также отсутствие детализированного ответа о помощи Газа при вопросе о гуманитарной ситуации в регионе.

Привлеченные изданием эксперты в области психологии интерпретируют такие речевые особенности как проявление спонтанного повествовательного стиля. Материал напоминает, что аналогичные коммуникативные паттерны наблюдаются у Трампа систематически в течение последних 12 месяцев.

28 июля подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя заявление главы Белого дома об ультиматуме России, заявил, что у Трампа могут быть «когнитивные нарушения». По его мнению, президент США уже должен знать ответ лидера РФ Владимира Путина, так как российский президент говорил ему это во время каждого разговора.

Ранее Трамп заявил, что остановил пять войн.