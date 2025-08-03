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Вучич заявил о возможной встрече с Путиным в Китае

Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным и Трампом в Китае
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич заявил о вероятной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае в начале сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также упомянул о возможном визите в КНР Дональда Трампа в тот же период.

«С 1 до 6 сентября буду в Китае. Пять дней. Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен», – сообщил Вучич во время посещения поселка Банстол.

По словам Вучича, китайские организаторы пригласили его на ужин мировых лидеров в Пекине 3 сентября, но не предоставили информации о конкретных участниках мероприятия.

Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила, что Вучич оказался в непростой политической ситуации, и его правительство «висит на волоске». Кнайсль подчеркнула, что Вучич, с одной стороны, стремится сохранить отношения с ЕС и продолжает двигаться по пути интеграции Сербии в европейский блок. Однако, с другой стороны, он воздерживается от поддержки антироссийских санкций.

Ранее президент Сербии рассказал о данном ему обещании Си Цзиньпина.

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