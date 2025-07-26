Президент Сербии рассказал о данном ему обещании Си Цзиньпина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что на праздновании 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве председатель КНР Си Цзиньпин заверил его в готовности выполнить любую просьбу. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич вместе с членами правительства и послом КНР Ли Мином вечером в субботу посетил строительство трассы «Дунайский коридор» на востоке страны. Проект реализует китайская компания Shandong.

«Мне Си Цзиньпин сказал, хотя не люблю много просить, но он мне сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени – Александр - что невероятно для китайцев, он сказал мне: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я, шокированный, ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», — рассказал сербский лидер.

В начале июня премьер-министр Сербии заявил, что его страна и Китая за год после подписания соглашения об углублении стратегического партнерства реализовали более 30 проектов в области инфраструктуры, промышленности, образования и инноваций.

8 мая 2024 года, во время визита председателя КНР в Сербию, лидеры двух стран подписали «Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)». В тот же день делегации заключили около 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях.

По данным министерства торговли Сербии, с 2010 по 2024 год Китай стал главным иностранным инвестором в стране. В 2024-м объем торговли достиг рекордных €8,3 млрд.

Сербия и Китай также значительно увеличили авиасообщение в 2024 году и начале 2025-го.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии намерены построить нефтепровод совместно с Россией и Сербией.