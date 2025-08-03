В Молдавии попросили ООН и ОБСЕ отреагировать на преследование Гуцул

Молдавский оппозиционный блок «Победа» направил официальные письма в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой отреагировать на политическое преследование избранного главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает в Telegram-канале политического формирования.

Блок «Победа» ожидает, что ООН и ОБСЕ предпримут меры для прекращения политического давления на Гуцул и Гагаузию.

Формирование настаивает на немедленном освобождении главы Гагаузии, защите прав оппозиции и этнических меньшинств, а также инициировать международный мониторинг происходящего.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года.

Сама Гуцул не признает вину и называет дело против себя политическим преследованием. По ее мнению, власти Молдавии пытаются устранить ее при помощи судов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии.

Ожидается, что приговор политику вынесут на заседании 5 августа.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.