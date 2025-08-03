В Германии назвали последствия игнорирования Россией ультиматума Трампа

Bild: если РФ проигнорирует ультиматум Трампа, то не будет никаких последствий

России достаточно просто проигнорировать ультиматум президента США Дональда Трампа об урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил Bild немецкий военный эксперт Томас Тайнер.

По его мнению, в этом случае никаких последствий для РФ не будет.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», — сказал он.

1 августа сенатор Алексей Пушков заявил, что у Трампа не получится финансово обескровить Россию санкциями. По его словам, Китай отверг требование США прекратить закупку российской нефти под угрозой вторичных санкций. Отсюда следует, что замысел сената США и сенатора-экстремиста Линдси Грэма о санкциях против России «во многом рухнул», указал Пушков.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней в зоне украинского конфликта не будет введен режим прекращения огня. Но позже Трамп сократил этот срок до 10 дней. Он уточнил, что срок его ультиматума об окончании боевых действий на Украине подойдет к концу 8 августа. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом хозяина Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сенате США призвали РФ «не шутить» с Трампом.