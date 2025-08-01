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В России заявили, что у Трампа не получится финансово обескровить Россию

Сенатор Пушков: у Трампа не получится финансово обескровить Россию
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

У президента США Дональда Трампа не получится финансово обескровить Россию санкциями. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Финансово обескровить Россию не получится, поскольку именно Китай является главным покупателем российской нефти», — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что Китай отверг требование США прекратить закупку российской нефти под угрозой вторичных санкций. Отсюда следует, что замысел сената США и сенатора-экстремиста Линдси Грэма о санкциях против России «во многом рухнул», указал Пушков.

1 августа Трамп заявил, что американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести санкции в отношении России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине.

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.

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