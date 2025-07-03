Путин потребовал ясности по проекту ВСМ Москва — Петербург

Российский президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства потребовал обозначить сроки экспертизы проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

«У меня вопрос-то все-таки остается прежний. Когда будет завершено проектирование и получено заключение Госэкспертизы?» — спросил глава государства вице-премьера Виталия Савельева.

Тот ответил, что реализация проекта задерживается на 2,5 месяца, но это не повлияет на срок ввода ВСМ.

«Мы планируем окончание экспертизы закончить 15 сентября. Причем по седьмому этапу мы выйдем до конца июля из экспертизы, по шестому этапу — до 21 августа, остальные этапы мы собираемся закончить в сентябре месяце», — уточнил вице-премьер.

14 марта прошлого года Путин запустил строительство первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга, напомнив, что об этом мечтал еще бывший петербургский мэр Анатолий Собчак.

По оценке Минтранса, новая дорога позволит сократить время в пути между двумя столицами почти до двух часов, а поезда по магистрали будут ходить «каждые 10–15 минут». На строительство собран инвестиционный пул в 1,5 трлн рублей — это чуть меньше суммы, необходимой, чтобы проложить пути от Петербурга до Зеленограда.

Ранее сообщалось, где будет полигон для нового высокоскоростного поезда.