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В России ответили на желание США купить у нее Командорские острова

Сенатор Джабаров: предложивший купить у РФ острова Фриц не дружит с головой
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SuricataJ/commons.wikimedia.org

Американский офицер Джеффри Фриц, предложивший США купить у России Командорские острова, не дружит с головой. Так в комментарии RT оценил такую идею первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы дружбой не торгуем и никогда на это не пошли бы, поэтому я думаю, что этот подполковник не очень дружит с головой. Не всё в этом мире продаётся и покупается», — подчеркнул он.

Американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе. По мнению офицера, Соединенным Штатам в рамках этой потенциальной сделки необходимо купить не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. Благодаря такому приобретению исключительная экономическая зона страны увеличится на 3,8%.

Официальной представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала предложение американского офицера купить у России Командорские острова.

По ее словам, если у офицера Джеффри Фрица, предложившего соответствующую инициативу, есть $15 млрд, он может сделать США снова великой страной и хотя бы в какой-то части погасить часть американского госдолга.

Ранее посол раскрыл действия России в случае конфликта вокруг Гренландии.

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