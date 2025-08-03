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Депутат Рады объяснил, на что готов Зеленский ради сохранения власти

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский готов уничтожить всех ради сохранения власти
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов уничтожить всех граждан республики ради сохранения власти. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну под угрозой уголовного преследования.

«Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчина или женщина. <...> Ему плевать, кого забирать — лишь бы продлить свое агонирующее существование», — написал парламентарий, комментируя возможную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне украинский адвокат Екатерина Анищенко заявила, что украинок с медицинским образованием могут объявлять в розыск за неявку в военкомат. По ее словам, в стране «нет исключений по гендерному признаку».

30 июля украинское издание УНИАН сообщало, что украинских женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут принудительно ставить на воинский учет в военкоматы без их личного присутствия.

Ранее в России обвинили Зеленского в устранении конкурента в лице Буданова.

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