Президент Украины Владимир Зеленский готов уничтожить всех граждан республики ради сохранения власти. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну под угрозой уголовного преследования.

«Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчина или женщина. <...> Ему плевать, кого забирать — лишь бы продлить свое агонирующее существование», — написал парламентарий, комментируя возможную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне украинский адвокат Екатерина Анищенко заявила, что украинок с медицинским образованием могут объявлять в розыск за неявку в военкомат. По ее словам, в стране «нет исключений по гендерному признаку».

30 июля украинское издание УНИАН сообщало, что украинских женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут принудительно ставить на воинский учет в военкоматы без их личного присутствия.

Ранее в России обвинили Зеленского в устранении конкурента в лице Буданова.