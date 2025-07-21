На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России обвинили Зеленского в устранении конкурента в лице Буданова

ТАСС: Зеленский исключил Буданова из СНБО, чтобы устранить его как конкурента
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в Российской Федерации) исключили из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по причине того, что президент страны Владимир Зеленский стремится устранить его как потенциального конкурента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что ранее подобный шаг был невозможен «из-за сильного влияния на Украине заместителя главы Секретной разведывательной службы Великобритании Ли Лоуренса», которого в данном материале называют «куратором» Буданова. Предполагается, что в настоящее время влияние Лоуренса на украинскую политику ослабло.

Британский журнал The Economist 6 июля опубликовал статью, в которой сообщил о существовании внутриполитической борьбы в высших эшелонах власти Украины. Журналисты издания высказали мнение, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, причастен к ряду конфликтов, включая антикоррупционное дело в отношении вице-премьера Алексея Чернышева, а также попытки смещения Кирилла Буданова.

Ранее Буданов назвал возможным договор о прекращении огня в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами