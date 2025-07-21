В России обвинили Зеленского в устранении конкурента в лице Буданова

ТАСС: Зеленский исключил Буданова из СНБО, чтобы устранить его как конкурента

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в Российской Федерации) исключили из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по причине того, что президент страны Владимир Зеленский стремится устранить его как потенциального конкурента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что ранее подобный шаг был невозможен «из-за сильного влияния на Украине заместителя главы Секретной разведывательной службы Великобритании Ли Лоуренса», которого в данном материале называют «куратором» Буданова. Предполагается, что в настоящее время влияние Лоуренса на украинскую политику ослабло.

Британский журнал The Economist 6 июля опубликовал статью, в которой сообщил о существовании внутриполитической борьбы в высших эшелонах власти Украины. Журналисты издания высказали мнение, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, причастен к ряду конфликтов, включая антикоррупционное дело в отношении вице-премьера Алексея Чернышева, а также попытки смещения Кирилла Буданова.

Ранее Буданов назвал возможным договор о прекращении огня в 2025 году.