Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

Сотрудники железнодорожного транспорта продолжают снабжение Вооруженных сил (ВС) России, несмотря на внешние угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя железнодорожников с их профессиональным праздником, передает Telegram-канал Кремля.

«Мы отмечаем нынешний праздник в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. <...> Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны железнодорожникам потребовалось в кратчайшие сроки решать новые сложные задачи и гарантировать снабжение войск. По словам президента, сотрудники отрасли и сегодня справляются с подобным вызовом.

День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. В 2025 году праздник выпал на 3-е число. Железные дороги соединяют Россию от Калининграда до Владивостока, на них работают десятки тысяч человек. Благодаря им мы можем добраться на поезде дальнего следования до самых отдаленных уголков страны или просто доехать до работы из пригорода на электричке. Чтобы поздравить железнодорожников с профессиональным праздником, «Газета.Ru» приготовила открытки и текстовые поздравления.

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