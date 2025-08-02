День железнодорожника 2025: открытки и поздравления

Что пожелать друзьям и коллегам в День железнодорожника в 2025 году

День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. В 2025 году праздник выпал на 3-е число. Железные дороги соединяют Россию от Калининграда до Владивостока, на них работают десятки тысяч человек. Благодаря им мы можем добраться на поезде дальнего следования до самых отдаленных уголков страны или просто доехать до работы из пригорода на электричке. Чтобы поздравить железнодорожников с профессиональным праздником, «Газета.Ru» приготовила открытки и текстовые поздравления.

Картинки к Дню железнодорожника

20+ уникальных открыток к Дню железнодорожника — скачивайте бесплатно и поздравляйте работников железных дорог с их профессиональным праздником в соцсетях или мессенджерах.

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

close Midjourney/«Газета.Ru»

Поздравления с Днем железнодорожника

С Днем железнодорожника! Пусть на вашем пути встречаются только зеленые сигналы и хорошие люди.

Без вас поезда — просто вагоны. Спасибо за движение вперед! С праздником!

Желаем, чтобы график всегда сходился с жизнью, а зарплата — с ожиданиями! С Днем железнодорожника!

Ваш труд соединяет не только города, но и судьбы. Спасибо вам за это и с праздником!

Спасибо за ваш труд! Желаем легких смен, приятных попутчиков и счастливых конечных станций.

С Днем железнодорожника! Пусть каждый ваш день идет по расписанию успеха!

Коллеги, пусть наши составы всегда прибывают вовремя, а зарплата — досрочно! С праздником!

С Днем железнодорожника! Желаем, чтобы ваш труд всегда ценился по достоинству, а каждый километр пути был легким!

Жизнь — как железная дорога: главное — выбрать верное направление. У вас это отлично получается! С праздником!

С праздником тех, кто ведет поезда к цели! Пусть ваш путь всегда будет гладким, а работа — в радость.

Жизнь — как железная дорога: есть подъемы, спуски, остановки. Главное — идти вперед. С профессиональным праздником!

Дорогие коллеги! В этот праздничный день желаем вам бесперебойной работы, технической исправности подвижного состава и благодарных пассажиров!

День железнодорожника: история праздника

Этот профессиональный праздник — один из старейших в России. Он появился еще в XIX веке: в 1896 году министр путей сообщения князь Михаил Хилков постановил отмечать заслуги работников железной дороги 28 июня (10 июля по новому стилю). Дата тогда была приурочена ко дню рождения императора Николая I, при котором началось масштабное строительство железных дорог, включая первую ветку между Петербургом и Царским Селом.

После революции праздник упразднили как старорежимный. Но в 1936 году советская власть его вернула — железнодорожники были стратегически важной профессией для индустриализации. Дату перенесли на 30 июля, а спустя четыре года еще раз — на первое воскресенье августа, чтобы день празднования всегда выпадал на выходной.

Сегодня День железнодорожника объединяет всех, кто обеспечивает движение поездов: машинистов, путейцев, диспетчеров, проводников, ремонтников и многих других специалистов. Праздник подчеркивает, насколько незаменим их труд, особенно в такой огромной стране, как Россия, где поезда остаются одним из главных видов транспорта.