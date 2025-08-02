Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил десантников с их профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров смело отстаивает правду и справедливость в ходе СВО.

«Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу», — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что сегодняшнее поколение десантников «бережет и приумножает» все традиции, доблестно сражается и «свято чтит законы крепкого десантного братства».

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2025 году этот род войск отмечает 95-летие, за это время голубой берет успели примерить десятки тысяч военнослужащих. Открытки и поздравления с профессиональным праздником для них подготовила «Газета.Ru».

Ранее в Минобороны назвали число десантников, ставших Героями России во время СВО.