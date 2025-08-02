В Госдуме предрекли провал попыток превратить КНР и Индию в рычаг давления на РФ

Стремление западных стран превратить Китай и Индию в рычаг давления на Россию путем введения вторичных санкций обречено на провал. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что Китай и Индия не хотят «платить дань претендентам на гегемонию» и «класть на алтарь американской исключительности собственный суверенитет». По его словам, в настоящее время однополярный миропорядок, диктуемый странами Запада, потерял свою актуальность.

«Глобальное большинство вряд ли будет играть по правилам западного меньшинства. Это был бы нонсенс», — написал депутат.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Однако тут же добавил, что не знает, насколько эта информация достоверна. Ранее глава Белого дома уже сетовал, что Нью-Дели мало торгует с Вашингтоном, но при этом закупает у РФ военную технику и энергоносители. В связи с этим Трамп пригрозил стране пошлинами.

В Индии заявили, что приняли угрозы к сведению. После этого Reuters сообщило, что индийские НПЗ прекратили закупки у РФ — но индийские СМИ это опровергают. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист заявил, что Индия и Китай не будут соблюдать стопроцентные пошлины Трампа.