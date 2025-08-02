Трамп заявил, что Индия откажется от российской нефти. Но это неточно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Однако тут же добавил, что не знает, насколько эта информация достоверна. Ранее глава Белого дома уже сетовал, что Нью-Дели мало торгует с Вашингтоном, но при этом закупает у РФ военную технику и энергоносители. В связи с этим Трамп пригрозит стране пошлинами. В Индии заявили, что приняли угрозы к сведению. После этого Reuters сообщило, что индийские НПЗ прекратили закупки у РФ — но индийские СМИ это опровергают.

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе со Sky News, что слышал о решении Индии отказаться от закупок российской нефти, однако не уверен в правдивости этой информации.

«Насколько я знаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Я так слышал, но не знаю, правда это или нет», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп уже сетовал на то, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США «сравнительно мало» торгуют с Индией. Причиной этого он назвал слишком высокие пошлины, а также «жесткие и скверные неденежные барьеры» со стороны Нью-Дели. Кроме этого, американский президент уточнил, что Индия всегда закупала большую часть военной техники у России и остается крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем. В связи с низким товарооборотом Трамп пригрозил стране 25%-ми пошлинами. Индийские власти заявили, что «приняли к сведению» слова главы Белого дома.

«В течение последних нескольких месяцев Индия и США ведут переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы по-прежнему привержены этой цели», — говорилось в заявлении.

Впоследствии Reuters сообщило, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) прекратили закупку российской нефти. По словам источников агентства, это было сделано из-за сокращения скидок, а также угроз Трампа.

«Найдем выход из пугалок Трампа»: Индия начала отказываться от нефти из РФ после угроз США Государственные НПЗ Индии прекратили покупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа ввести пошлины... 31 июля 21:20

«Государственные нефтеперерабатывающие заводы — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели. <…> По словам источников, четыре нефтеперерабатывающих завода, которые регулярно закупают российскую нефть, перешли на спотовые рынки для замещения поставок — в основном это ближневосточные сорта, такие как нефть марки Murban из Абу-Даби, и западноафриканская нефть», — говорилось в материале.

Указаний не было

При этом, как передает ТАСС со ссылкой на правительственный источник в Индии, кабмин страны не давал нефтеперерабатывающим заводам распоряжений прекратить закупки российской нефти или искать других поставщиков энергоносителей вместо РФ.

Индийская газета Mint также опровергла информацию Reuters, отметив, что Индия продолжает покупать нефть у России, а государственные НПЗ ведут переговоры о закупках российских энергоносителей . По данным источников, за последние несколько дней индийские нефтеперерабатывающие компании закупили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно.

«Компании по сбыту нефти в настоящее время ведут переговоры о поставках из РФ. Решения замедлять [поставки нефти из РФ] или останавливать [их] нет, решения о прекращении импорта из России нет», — уточнили собеседники издания.

Источники также добавили, что сделки, которые сейчас обсуждаются, предусматривают поставки в сентябре, а до тех пор государственные НПЗ Индии уже загружены.

Вытеснение недопустимо

Ранее российский посол в Индии Денис Алипов также рассказал, что продолжение поставок российской нефти и стабильность на рынке энергоресурсов находятся в сфере прямых интересов индийской экономики.

«Индия импортирует более 80% нефти и газа, и любые изменения в цене, даже минимальные, прямым образом отражаются на темпах экономического роста, на темпах производства и на благосостоянии людей. Поэтому даже теоретическое вытеснение российской нефти с международного рынка для Индии недопустимо», — отметил дипломат.