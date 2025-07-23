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Экономист: Индия и Китай не будут соблюдать стопроцентные пошлины Трампа

Экономист Свириденко: Индия и Китай вряд ли будут соблюдать пошлины США
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Alex Brandon/AP

Исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю угрозу президента США Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины в отношении импортеров российских углеводородов, в том числе — Индии и Китая. По мнению эксперта, Нью-Дели и Пекин вряд ли будут соблюдать эти ограничения.

«Им уже чуть ли не впрямую говорят — да прекращайте, мол, вы торговать с Россией. Но это страны с непростой историей, которые и сами подверглись определенному давлению Запада, еще с очень старых времен. Если ты сейчас согласишься, прогнешься, что будет потом? Вот представьте себя на месте Индии, Китая и Бразилии», — сказал Свириденко.

Он добавил, что указанные страны вряд ли будут давить на Россию, чтобы та пошла на уступки США. В первую очередь потому, что это невозможно.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее глава минэнерго США оценил возможность введения вторичных санкций на российскую нефть.

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