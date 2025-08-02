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В США высказались о давлении на РФ путем поставок оружия Украине

Уитэкер: Россия должна вернуться за стол переговоров
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

США пытаются оказать давление на Россию путем поставок оружия Украине. Об этом в соцсети X написал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Путем продажи американского оружия нашим союзникам по НАТО мы планируем оказать давление на РФ, чтобы она вернулась за стол переговоров, а также обеспечить долгосрочное прекращение огня», — написал он.

Накануне в интервью телеканалу NBC Уитэкер заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован, что в процессе урегулирования украинского конфликта нет значимых подвижек.

14 июля Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

31 июля комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году. Кроме того, комитет заявил об одобрении $225 млн на инициативу по безопасности стран Прибалтики, а также увеличенного финансирования Бахрейна и Иордании.

Ранее сенаторы США предложили выделить Украине $54,6 млрд.

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