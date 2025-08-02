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Спецпосланник президента США Уиткофф будет в России на этих выходных

Постпред США при НАТО Уитэкер: Уиткофф будет в Москве на этих выходных
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф будет в столице России на этих выходных. Об этом рассказал американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью NBC.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в процессе урегулирования конфликта на Украине. — «Газета.Ru»)», — отметил он.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Уиткофф посетит Москву. В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт обратил внимание на несоответствие заявлений и действий Трампа.

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