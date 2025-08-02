Эксперт обратил внимание на несоответствие заявлений и действий Трампа

Действия президента США Дональда Трампа в отношении России важнее его публичных заявлений. Такое мнение высказал на YouTube финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

«Трамп снова отправляет (спецпосланника президента США Стива. — «Газета.Ru») Уиткоффа в Москву. <…> Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ», — заявил эксперт.

Крайнер отметил, что несмотря на все слова главы Белого дома, он показал, что понимает важность российско-американских отношений.

До этого президент США сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Уиткофф посетит Москву. В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предсказали итог визита спецпосланника президента США в Москву.