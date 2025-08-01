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В России предсказали итог визита Уиткоффа в Москву

Политолог Лукьянов: возможная встреча Путина и Уиткоффа повторит все предыдущие
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Трамп передал Уиткоффу полномочия на «доверительную беседу» с президентом Путиным, чтобы попытаться склонить Кремль к хоть каким-то изменениям позиции. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«У Уиткоффа есть полномочия от Трампа на доверительную беседу с российским лидером. И это очередная попытка склонить Путина к принятию компромиссов. Однако это уже не первый визит спецпосланника в Москву и, в общем-то, сценарий разговора для нас уже известен. Я думаю, что эта встреча повторит все предыдущие», — сказал политолог.

При этом, по его мнению, тот факт, что Трамп стремится как-то договориться с Москвой, совершенно не исключает введения санкций против российской нефти.

«С точки зрения Трампа, введение санкций — это способ стимулировать договоренности. Поэтому не думаю, что разговор Уиткоффа с российским лидером, который возможно состоится в Москве, как-то повлияет на намерение ввести санкции. Другое дело, что Трамп может точно так же, как он сначала сократил срок ультиматума, внезапно его продлить, чтобы не вводить ограничения прямо сейчас», — добавил Лукьянов.

Насколько ситуация изменится после реализации ультиматума Трампа, зависит уже не от США, а от стран, которые закупают российскую нефть, заключил политолог.

Президент США накануне сообщил журналистам в Белом доме, что спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию после того, как завершит свой официальный визит в Израиль.

Ранее в Госдуме связали приезд Уиткоффа в Москву с ультиматумом Трампа.

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