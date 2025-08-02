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Кадыров проиграл в бильярд секретарю Совбеза Чечни

Кадыров проиграл в бильярд своему сыну Адаму и захотел взять реванш
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что проиграл партию в бильярд своему сыну, секретарю Совета безопасности республики Адаму Кадырову.

Руководитель Чечни рассказал, что в молодости увлекался бильярдом и неплохо играл, но с тех пор «давно не держал кий в руках». Он оценил партию с сыном, как живую и динамичную.

«Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику», — написал он.

По его словам, с Адамом было интересно играть, поэтому ожидается реванш, как и в случае с шахматным поединком с министром Чечни по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым.

29 июля глава республики обыграл в шахматы своего старшего сына Ахмата.

25 июля несколько турецких СМИ опубликовали новость о том, что Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. Журналисты сообщили, что глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду» сразу после того, как зашел в море. Отмечалось, что это обратили внимание сотрудники береговой охраны, которые вытащили Кадырова из воды и оказали ему первую помощь.

Ранее у сына Кадырова заметили часы за почти $30 млн.

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