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В Индии объяснили, почему не могут резко отказаться от нефти РФ

Reuters: Индия продолжит покупать российскую нефть из-за долгосрочных контрактов
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Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Это долгосрочные нефтяные контракты. Не так-то просто в одночасье прекратить закупки», — отметил источник.

По словам официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала, Нью-Дели в требованиях к источникам энергии обращает внимание на то, что доступно на рынках, что предлагается, а также на «текущую мировую ситуацию или обстоятельства».

31 июля появилась информация, что государственные НПЗ Индии прекратили покупать российскую нефть после угроз президента США ввести пошлины в 100%. По данным Reuters, они не интересовались сырьем из РФ с прошлой недели и перешли на поставки из ОАЭ и Западной Африки.

2 августа индийская газета Mint написала, что государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Lt продолжают закупать нефть у российских поставщиков и ведут переговоры о заключении спотовых сделок.

Ранее в МИД Индии оценили отношения с Россией.

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