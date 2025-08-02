В Индии объяснили, почему не могут резко отказаться от нефти РФ

Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Это долгосрочные нефтяные контракты. Не так-то просто в одночасье прекратить закупки», — отметил источник.

По словам официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала, Нью-Дели в требованиях к источникам энергии обращает внимание на то, что доступно на рынках, что предлагается, а также на «текущую мировую ситуацию или обстоятельства».

31 июля появилась информация, что государственные НПЗ Индии прекратили покупать российскую нефть после угроз президента США ввести пошлины в 100%. По данным Reuters, они не интересовались сырьем из РФ с прошлой недели и перешли на поставки из ОАЭ и Западной Африки.

2 августа индийская газета Mint написала, что государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Lt продолжают закупать нефть у российских поставщиков и ведут переговоры о заключении спотовых сделок.

Ранее в МИД Индии оценили отношения с Россией.