СМИ: в сенате США отложат законопроект об антироссийских санкциях

The Hill: сенат США не примет законопроект о санкциях против РФ до конца лета

Сенат Соединенных Штатов не примет законопроект об антироссийских санкциях до конца лета. Об этом пишет газета The Hill.

«Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России», — говорится в материале.

Рабочая сессия Сената завершается в начале августа. Сенаторы вернуться к работе в американской столице в начале сентября.

В статье говорится, что дает президенту США Дональду Трампу выбор по вопросу санкций против Москвы и ее торговых партнеров. The Hill пишет, что демократы выражали скептицизм по поводу того, что американский лидер на самом деле перейдет к таким мерам в отношении РФ.

2 августа глава Белого дома в интервью телеканалу Newsmax сказал, что США готовы ввести новые санкции против России, но руководство РФ умеет их обходить.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал Российской Федерации 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

Ранее в Совфеде заявили, что СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа.