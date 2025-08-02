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РФ может отказаться принимать транспорт из Азербайджана из-за «переименования» городов в СМИ

Затулин: РФ может перестать принимать самолеты и поезда из Азербайджана
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Petrov Sergey/Global Look Press

В России могут отказаться принимать самолеты и поезда из Азербайджана, если в стране получит распространение практика «переименования» российских городов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI.

«Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили», — сказал он.

Он выразил надежду, что Россия не будет отвечать тем же на переименования российских городов в азербайджанских СМИ.

Накануне сообщалось, что российское госагентство ТАСС в заметке о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому изменило название места, где произошел инцидент. Теперь в публикации написано, что все случилось в Нагорном Карабахе, а не в Степанакерте.

1 августа Азербайджан призвал агентство извиниться из-за использования названия «Степанакерт» вместо азербайджанского «Ханкенди» в публикации. В МИД страны заявили, что ждут от ТАСС соответствующих правок, в ином случае в отношении его деятельности в республике «будут приняты соответствующие меры».

Ранее депутат Водолацкий назвал подлым снос памятника Айвазовскому в Карабахе.

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