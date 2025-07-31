«Это не похоже на Алиева»: в Госдуме осудили снос памятника Айвазовскому в Карабахе

Решение снести памятник художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе «не похоже» на поведение президента Азербайджана Ильхама Алиева, у которого должно быть «другое воспитание». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, назвав недолгой власть, которая борется с памятниками.

«То, что сегодня власти Азербайджана идут жестко по пути Украины, уничтожая все наше совместное культурное наследие национального бывшего Советского союза — это очень плохо. Когда власть борется с памятниками, это власть недолгая, это власть, которая сегодня не отвечает чаяниям и требованиям собственного народа, это власть, которая идет на поводу у западных кураторов. Сегодня Запад пытается в странах СНГ сеять хаос, раздор, столкнуть всех. И в том числе вот что происходит сегодня в Азербайджане, когда борются с могилами, борются с памятниками. Это очень плохо, это вообще не похоже на Алиева. Он окончил МГИМО в Советском Союзе, поэтому он не должен был это делать, потому что у него другое воспитание, другое наследие. Получается что-то в азербайджанской власти происходит непонятное», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Айвазовский — это наследие всего народа, бороться с которым – «подло». Он напомнил, что Россия чтит подвиги азербайджанского народа, совершенные на ее земле.

«Айвазовский — это история, это наследие всего нашего национального народа. Мы гордимся произведениями величайшего художника, и он вне национальности. Бороться с теми людьми, которые проставляли Российскую империю, Россию, не очень-то хорошо, это подло. На территории моей родной Ростовской области установлен монумент, большой памятник дивизиям, которые были сформированы из азербайджанского народа, которые героически воевали на Миус-фронте, уничтожили тысячи фашистов. Лично Гейдар Алиев приезжал на открытие этого памятника. Сегодня это мощный патриотический центр юга России, музей под названием Самбекские высоты, где мы чтим память сотен азербайджанцев, которые упокоились здесь, на нашей земле. Если бы мы были такими, как те, которые уничтожают памятники поэтам, художникам, а их родные и близкие лежат в нашей Донской земле, защищая нашу Донскую землю, мы же не Иваны, не помнящие родства, мы же помним подвиг этих солдат, мы чтим подвиг азербайджанского народа. Мы каждый день там проводим памятные мероприятия, отдавая дань уважения», — добавил он.

Водолацкий посоветовал Азербайджану брать пример с России и заверил, у Москвы и Баку вновь будут дружеские отношения, когда Запад перестанет влиять на республику.

«Я бы советовал руководству азербайджанского государства брать пример с России, брать пример с нашей Ростовской области, где мы уважаем и чтим тех, которые прославили Российскую империю, Россию, Советский Союз. И я думаю, что этот туман, мракобесие, которое покрывает сегодня из западных стран Азербайджан, развеется и у нас снова наступят, как и было раньше, дружеские прекрасные отношения. Другого не может быть», — заключил он.

31 июля Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха сообщил, что в Степанакерте был снесен памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

В пресс-службе агентства заявили, что власти Азербайджана решили демонтировать монумент после того, как в 2023 году «армянское население Карабаха было вынуждено покинуть родину в результате насильственного выселения». Власти Азербайджана приняли такое решение из-за противостояния «армянскому культурному присутствию в Карабахе», говорится в публикации.

Ранее Захарова заявила о планах Украины разжигать ненависть между Россией и Азербайджаном.