На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений

МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за использование названия Степанакерт
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало агентство ТАСС принести извинения за то, что в заметке о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди было использовано его старое название Степанакерт. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что ждут от агентства соответствующих правок, в ином случае в отношении деятельности ТАСС в республике «будут приняты соответствующие меры».

В ведомстве также предупредили, что если российская сторона продолжит искажать азербайджанские топонимы, то в соответствии с принципом взаимности Азербайджан будет называть различные топонимы в России своими историческими названиями.

31 июля Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха сообщил, что в Ханкенди был снесен памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

Памятник Ивану Айвазовскому был установлен в городе в декабре 2021 года. Его автор — Салават Щербаков, который также создал памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве и увековечил «ряд выдающихся армян».

Ранее в Госдуме осудили снос памятника Айвазовскому в Ханкенди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами