Американское издание оценило новую подлодку «Князь Пожарский»

Российский флот получил новую атомную подводную лодку проекта «Борей-А» «Князь Пожарский». Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

По мнению авторов публикации, возможности российских атомных подводных лодок значительно превышают те, которые были у стратегических подлодок времен холодной войны. В частности, «Борей» является крупнейшим в мире действующим классом подводных лодок.

«Огромные суда на 24 тысячи тонн несут 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РСМ-56, каждая из которых может доставлять до десяти ядерных боеголовок по отдельным целям с помощью нескольких независимых головных частей», — говорится в публикации.

Отмечается, что «Князь Пожарский» стал восьмой АПЛ проекта «Борей-А», всего в РФ планируют собрать 14 таких подлодок.

До этого издание The National Interest писало, что строительство новых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» для Военно-морского флота (ВМФ) России вызывает обеспокоенность у США. Авторы отметили, что это универсальные подлодки, способные нести разное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее в США заявили, что «Циркон» представляет собой угрозу для ВМС страны.