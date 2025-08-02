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Экс-глава Гагаузии призвала Молдавию подтвердить свой нейтралитет в НАТО

Влах: Молдавия должна подтвердить свой нейтралитет в ООН и НАТО
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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Молдавии нужно добиться подтверждения своего нейтрального статуса на площадках ООН и НАТО после парламентских выборов 28 сентября. Об этом заявила в интервью ТАСС экс-глава Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) и руководитель партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, комментируя процесс вооружения республики странами Запада.

По ее словам, молдавские политики будут настаивать на том, чтобы Североатлантический альянс утвердил декларацию о том, что блок не будет вмешивать Молдавию ни в какие военные действия.

15 июля депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов сообщил, что Военные НАТО разработали план нападения на ПМР.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, комментируя сообщение Службы внешней разведки РФ о превращении Молдавии в передовой форпост НАТО, заявил «Газете.Ru», что НАТО готовит Молдавию выступить не только против России, но и напрямую напасть на Приднестровье.

Ранее в Кремле прокомментировали военные планы НАТО в отношении Приднестровья.

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