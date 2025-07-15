Все, что связано с Приднестровьем, является предметом особой озабоченности России. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о разработке НАТО плана нападения на республику.

«Были сигналы наших спецслужб. Территория Приднестровья фигурирует в различных планах и замыслах Европейских стран. Это то, что нас беспокоит», — сказал политик во время брифинга с журналистами.

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов ранее заявил, что сложившаяся ситуация создает основу для ввода западных и румынских войск в Молдавию, если «иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее».

Сафонов также сказал, что у НАТО «несомненно» разработан план нападения на Приднестровье. Однако, по его словам, сейчас этот план вряд ли будет осуществлен, так как у Запада разработан другой сценарий в отношении ПМР: «окружить и заставить сдаться».

По информации пресс-бюро СВР, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе решили ускорить превращение страны в передовой форпост НАТО на восточном фланге, и это связано с продвижением российских войск на Украине.

Ранее российская разведка раскрыла новый сценарий войны НАТО с РФ.