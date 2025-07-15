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В НАТО разработали план нападения на Приднестровье

Депутат Сафонов: военные НАТО хотят окружить Приднестровье и заставить сдаться
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Global Look Press

Военные НАТО разработали план нападения на Приднестровье. Об этом РИА Новости заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

По словам политика, сложившаяся ситуация создает основу для ввода западных и румынских войск в Молдавию, если «иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее».

Сафонов также сказал, что у НАТО «несомненно» разработан план нападения на Приднестровья. Однако, по его словам, сейчас этот план нападения вряд ли будет осуществлен, так как у Запада разработан другой сценарий в отношении ПМР.

«Окружить и вынудить сдаться», — заключил Сафонов.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, комментируя сообщение СВР РФ о превращении Молдавии в передовой форпост НАТО, ранее заявил «Газете.Ru», что НАТО готовит Молдавию выступить не только против России, но и напрямую напасть на Приднестровье.

Колесник добавил, что правительство Молдавии также открыто проводит информационную войну против РФ, а молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств Альянса.

По информации пресс-бюро СВР, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе решили ускорить превращение страны в передовой форпост НАТО на восточном фланге, и это связано с продвижением российских войск на Украине.

Ранее российская разведка раскрыла новый сценарий войны НАТО с РФ.

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