Стало известно, насколько правдивы слова Трампа об отказе Индии от российской нефти

ТАСС: власти Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России

Власти Индии не принимали решения об отказе от импорта российской нефти. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве страны.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит импорт российской нефти ради торговой сделки с Вашингтоном.

«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — передает агентство слова собеседника.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили закупку российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа.

Вместо этого НПЗ якобы начали закупать сырье из Западной Африки и Ближнего Востока. Несмотря на то что крупнейшими покупателями все еще остаются частные компании Reliance и Nayara, госкомпании Индии контролируют более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Ранее в МИД Индии оценили отношения с Россией.