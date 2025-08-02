Трамп заявил, что бывший президент России угрожал США

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший президент России Дмитрий Медведев якобы угрожал Соединенным Штатам. Соответствующее заявление он сделал, когда объяснял свое решение о переброске двух американских атомных подводных лодок, сообщает РИА Новости.

«Нам просто нужно быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей», — сказал американский лидер журналистам.

1 августа президент Соединенных Штатов отдал приказ переместить две американские атомные подлодки «в надлежащие районы» из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

28 июля Медведев заявил, что Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов». По его мнению, главе Белого дома необходимо понять, что РФ не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее в Госдуме объяснили решение Трампа перебросить атомные подлодки.