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Трамп заявил, что бывший президент России угрожал США

Трамп заявил, что экс-президент России Медведев угрожал США
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший президент России Дмитрий Медведев якобы угрожал Соединенным Штатам. Соответствующее заявление он сделал, когда объяснял свое решение о переброске двух американских атомных подводных лодок, сообщает РИА Новости.

«Нам просто нужно быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей», — сказал американский лидер журналистам.

1 августа президент Соединенных Штатов отдал приказ переместить две американские атомные подлодки «в надлежащие районы» из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

28 июля Медведев заявил, что Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов». По его мнению, главе Белого дома необходимо понять, что РФ не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее в Госдуме объяснили решение Трампа перебросить атомные подлодки.

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