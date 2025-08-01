В Госдуме объяснили решение Трампа перебросить атомные подлодки после слов Медведева

Заявление президента США Дональда Трампа о передислокации двух атомных подлодок является инструментом психологического давления на Россию, а не реальной угрозой. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Трамп вновь демонстрирует «ядерную дубинку». Это метод запугивания, но не предвестник действий», — подчеркнул депутат.

По его словам, мотивация реакции экс-президента США на заявления Дмитрия Медведева остается неясной.

Парламентарий напомнил, что попытки давления на РФ исторически заканчивались переговорами.

«Те, кто пытался запугивать, впоследствии подписывали в Кремле договоры о сотрудничестве», — подытожил Водолацкий.

В пятницу Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Дмитрию Медведеву нужно следить за словами.

Ранее в ООН отреагировали на решение Трампа о размещении атомных подлодок из-за Медведева.