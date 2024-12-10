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Экс-дипломат заявил, что Трампу бы хотелось распада Евросоюза

Экс-посол США в ЕС Гарднер считает, что Трамп хотел бы распада Евросоюза

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Jonathan Drake/Reuters

Бывший посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер считает, что Дональд Трамп хотел бы распада объединения. Об этом он заявил газете Politico, передает РИА Новости.

Гарднер напомнил, что Трамп считал отличной идеей Brexit (прекращение членства Великобритании в ЕС и связанная с этим процедура), и что подобных процессов должно быть больше.

«Ему бы хотелось распада ЕС», — сказал бывший дипломат.

По его мнению, Трамп во время своего второго президентского срока будет опираться в отношениях с ЕС на поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который часто критикует союз.

Евросоюз в данный момент находится в хрупком состоянии и такие методы могут оказаться успешными, добавил бывший посол США.

1 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов писала, что Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок американских товаров для сближения с Трампом, который не раз критиковал объединение.

Ранее в Германии предложили ЕС заключить сделку с Трампом по Украине.

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