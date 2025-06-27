Депутат допустил распад Евросоюза из-за Украины

Стремление Евросоюза ограничить право голоса таких стран, как Венгрия или Словакия, по вопросу Украины, ведет к распаду ЕС «если не сейчас, то в будущем». Об этом заявил «Газете.Ru» политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин.

Как отметил политик, Евросоюз на фоне позиций Венгрии и Словакии по Украине стремится ограничить возможность волеизъявления для стран-членов ЕС, чтобы обойти потенциальные вето Будапешта или Братиславы.

Кроме того, Брюссель не прочь «наказать» тех, кто высказывает свое мнение относительно евроинтеграции Украины.

«Венгрию, например, пытаются наказать тем, что отказывают ей в финансировании ее программ из бюджета Евросоюза. То есть в отместку за это они сокращают финансирование по программам, которые были нацелены на развитие венгерской экономики или словацкой экономики <…> Я так понимаю, что это путь к развалу Европейского союза если не сейчас, то в будущем», — подчеркнул Затулин.

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он назвал Украину «неопределенным образованием» с неясными границами и неспособной обеспечить свою безопасность.

Ранее Орбан пояснил, почему нельзя принять Украину в ЕС.