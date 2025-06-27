На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат допустил распад Евросоюза из-за Украины

Депутат Затулин: желание ограничить право голоса Венгрии ведет к распаду ЕС
close
Virginia Mayo/AP

Стремление Евросоюза ограничить право голоса таких стран, как Венгрия или Словакия, по вопросу Украины, ведет к распаду ЕС «если не сейчас, то в будущем». Об этом заявил «Газете.Ru» политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин.

Как отметил политик, Евросоюз на фоне позиций Венгрии и Словакии по Украине стремится ограничить возможность волеизъявления для стран-членов ЕС, чтобы обойти потенциальные вето Будапешта или Братиславы.

Кроме того, Брюссель не прочь «наказать» тех, кто высказывает свое мнение относительно евроинтеграции Украины.

«Венгрию, например, пытаются наказать тем, что отказывают ей в финансировании ее программ из бюджета Евросоюза. То есть в отместку за это они сокращают финансирование по программам, которые были нацелены на развитие венгерской экономики или словацкой экономики <…> Я так понимаю, что это путь к развалу Европейского союза если не сейчас, то в будущем», — подчеркнул Затулин.

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он назвал Украину «неопределенным образованием» с неясными границами и неспособной обеспечить свою безопасность.

Ранее Орбан пояснил, почему нельзя принять Украину в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами