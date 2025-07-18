Орбан назвал условие, при котором Венгрия может выйти из ЕС

Орбан заявил, что Венгрия может выйти из ЕС, если утратит смысл быть его членом

Венгрия может задуматься о выходе из Евросоюза, если ситуация дойдет до точки невозврата. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в заявлении для Ultrahang, сообщает Nészava.

Говоря о членстве Венгрии в ЕС, он рассказал, что теоретически существует определенная точка, после которой будет утрачен смысл быть членом этого объединения.

«Могу пообещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что это больше не стоит того, я выскажусь», — сказал он, подчеркнув, что пока не видит такой необходимости.

По словам премьер-министра, весь мир раскололся на две части, которые он называет «трансатлантическим расколом». Согласно этому, существует прогрессивно-либеральная сторона, типичная для Европы, и консервативно-националистическая сторона с американским лидерством.

«Европа выступает за войну, Америка — за мир, и раскол растет, ситуация нестабильна», — добавил Орбан.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Ранее Орбан призвал Европу определить, «что такое Украина».