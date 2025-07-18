На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан назвал условие, при котором Венгрия может выйти из ЕС

Орбан заявил, что Венгрия может выйти из ЕС, если утратит смысл быть его членом
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия может задуматься о выходе из Евросоюза, если ситуация дойдет до точки невозврата. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в заявлении для Ultrahang, сообщает Nészava.

Говоря о членстве Венгрии в ЕС, он рассказал, что теоретически существует определенная точка, после которой будет утрачен смысл быть членом этого объединения.

«Могу пообещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что это больше не стоит того, я выскажусь», — сказал он, подчеркнув, что пока не видит такой необходимости.

По словам премьер-министра, весь мир раскололся на две части, которые он называет «трансатлантическим расколом». Согласно этому, существует прогрессивно-либеральная сторона, типичная для Европы, и консервативно-националистическая сторона с американским лидерством.

«Европа выступает за войну, Америка — за мир, и раскол растет, ситуация нестабильна», — добавил Орбан.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Ранее Орбан призвал Европу определить, «что такое Украина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами