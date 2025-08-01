Российский военкор отреагировал на приказ Трампа о размещении АПЛ вблизи России

Военкор Котенок пошутил про Нобелевскую премию после приказа Трампа по подлодкам

Военный корреспондент Юрий Котенок отреагировал на приказ президента США Дональда Трампа разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) вблизи России в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Комментарий появился в Telegram-канале военкора.

«Очень удобно. «Миротворец» Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал он.

При этом Котенок обратил внимание, что американский лидер не уточнил, где именно будут базироваться АПЛ.

Сегодня Трамп сообщил, что в ответ на провокационные заявления Медведева поручил разместить две АПЛ в «соответствующих районах» в качестве «меры предосторожности на случай, если эти глупые заявления окажутся чем-то большим».

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Медведеву нужно следить за словами.

Ранее в НАТО раскрыли причину перепалки Медведева с Трампом.