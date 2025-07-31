В НАТО раскрыли причину перепалки Медведева с Трампом

DikGazete: резкий ответ Медведева Трампу говорит о его недоверии к Западу

Публичная перепалка в соцсетях между зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом оправдана недоверием российской стороны к действиям Запада. Об этом пишет турецкая газета DikGazete.

«Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — говорится в сообщении издания.

Политолог Сергей Маркелов заявил «Газете.Ru», что Медведев с помощью своих постов старается «как лакмусовая бумажка выявлять скрытые мысли и мотивы иностранных политиков».

По его мнению, эти посты никоим образом не повлияют на отношения между Москвой и Вашингтоном, более серьезно в данном случае влияют рациональные посты или высказывания со стороны МИД.

Дональд Трамп и Дмитрий Медведев вступили в публичную перепалку в социальных сетях. Глава Белого дома рекомендовал российскому политику следить за словами и намекнул, что он заходит на «опасную территорию». В ответ Медведев посоветовал американскому президенту пересмотреть фильмы о «ходячих мертвецах» и напомнил о «Мертвой руке».

Ранее политолог назвала причину критики Трампа в адрес Медведева.